Yeni bir Solingen faciasına ramak kaldı

Almanya'da Türklerin ve yabancıların yoğun olduğu Oberhausen Kenti'nde dün gece alevler yükseldi.

Ali GÜLEN

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Eski bir evin çatısından çıkan alevler sonucu, binada yaşayan ve bir çoğu yabancı olan aileler mahsur kaldı. Merdiven boşluğunun dumanla dolması tahliyeyi zorlaştırdı.

Oberhausen’in, eski yerleşim bölgesinde bulunan Schlaegelstr.’de çıkan yangına zorlukla müdahale edilirken, 4 kişi yaralandı.

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİLER

İtfaiye, merdivenleri kullanamayınca pencerelere çıkıp yardım isteyen bina sakinlerini kurtardı. Şimdilik ölen olmadığı açıklandı.

Yangın söndürülünce, Solingen’de, 29 Mayıs 1993 günü ırkçıların yaktığı ve 5 Türk’ün can verdiği evin kalıntılarına benzer kalıntılar oluştu.

Zamanında müdahalenin ve itfaiyenin olağanüstü çabasının can kaybını önlediği belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

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