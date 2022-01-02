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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 5 ölü, 21 yaralı

Rusya’da seyir halindeki bir yolcu otobüsünün demiryolu köprüsünün ayağına çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.  

Sozcu.com.tr
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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 5 ölü, 21 yaralı

Rusya'nın Ryazan bölgesinde içinde 49 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü, yerel saatle 05.45'te demiryolu köprüsünün ayağına çarptı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.

Yaralılar arasında bulunan 2 çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaşandı.
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