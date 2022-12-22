Yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekilinin gözaltı süresi uzatıldı

Belçika'daki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan milletvekili Eva Kaili'nin bir ay daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

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Yunan milletvekili Eva Kaili hakkında bugün ilk kez çıkarıldığı mahkemede yapılan ön duruşmada hakimlerin kararı açıklandı.

Belçika Federal Savcılığı, Kaili’nin yargılama öncesinde gözaltı süresinin bir ay uzatıldığını açıkladı. Kaili’nin karara 24 saat içinde itiraz etmesi durumunda 15 gün içinde temyiz mahkemesine çıkarılacağı bildirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP’nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili’nin partneri ve AP’de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Kaili dışındaki 3 kişi geçen hafta mahkemeye çıkarılmış, Francesco Giorgi ile Panzeri’nin gözaltı durumunun devamına, Talamanca’nın elektronik kelepçeyle gözaltında kalmasına karar verilmişti. (AA)

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