Yunan milletvekillerine Türk maskesi dağıtılması meclisi karıştırdı

Yunanistan Parlemantosu’ndaki milletvekillerine Türkiye’de yapılan ve 1000 Euro'ya alınan 5 bin maskenin dağıtılması mecliste kriz çıkardı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan Parlamentosu'nda, ana muhalefetteki SYRIZA partisinin sunduğu gensoru önergesi sonrası yapılan oturumda, milletvekillerine dağıtılan maskeler konusu tartışmaya neden oldu.

“GÖÇMENLER GEÇMİYOR AMA MASKELER GEÇİYOR”

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, konuşması sırasında “Bugün Meclis'in bize dağıttığı maskelerin Türkiye'de üretildiğini biliyor musunuz?” diye sorarken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göçmenler geçmiyor ama maskeler geçiyor. Çıkarlar ve silahlar geçiyor. Orwell'in romanlarını andıran durumlar yaşıyoruz, burada kelimeler anlamını yitirdi” diye konuştu.

“EN UYGUN FİYATI TÜRKLER VERDİ”

Bunun üzerine gazetecilere konuşan Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas, Meclis'in tıp ekibinin söz konusu 5 bin maskenin alımı için verilen en uygun teklifi tercih ettiğini, söz konusu maskelerin 1000 Euro'ya mal olduğunu belirtti.

Maskelerin üzerinde Almanya ve Britanya bayrakları olduğunu, fakat İstanbul'da üretildiğinin yazdığını belirten Meclis Başkanı Tasulas ‘Ben olsaydım, bunları tercih etmeyelim' derdim” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan meclisinden Miçotakis hükümetine güvenoyu