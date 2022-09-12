Abone Ol

Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16’yı teslim aldı

ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan, ABD desteğiyle modernize edilen iki F-16’yı teslim aldı

Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçakların teslimi Tanagra’daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayii tesislerinde resmi törenle yapıldı.

Modernize edilmiş iki F-16’nın, ilk uçuşunu Eğriboz Adası üzerinden yaparak, Girit’teki Suda Üssüne gitmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16’nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor.

F-16 modernizasyon programı kapsamında, toplamda 83 adet F-16’nın “Viper” seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor. (AA)

Yunanistan'ın hedef aldığı gemi Mavi Marmara çıktı İlginizi Çekebilir Yunanistan'ın hedef aldığı gemi Mavi Marmara çıktı Taciz ateşi açan Yunanistan'dan garip açıklama: Gemi şüpheliydi, havaya uyarı ateşi açıldı İlginizi Çekebilir Taciz ateşi açan Yunanistan'dan garip açıklama: Gemi şüpheliydi, havaya uyarı ateşi açıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster