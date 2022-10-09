Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan’la yaşadığı gerginlikle ilgili konuştu, üstü kapalı tehditler savurdu

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında ağız dalaşı yaşandığı öne sürülmüş, iddia uzun süre gündem olmuştu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Erdoğan'la yaşadığı gerginliğe ve son dönemde tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina ilişkilerine değindi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, gözler iki ülke liderinin de katıldığı ve bu hafta Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına çevrilmişti. AB üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerin de liderlerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükselmiş, zirveye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in gerginliği damga vurmuştu.

Zirve için Prag’da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan kriz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan gerginliği ele aldığı önemli açıklamalarda bulundu. Miçotakis, “Yunan hükümetinin Türkiye’nin provokasyonlarını nerede ve ne şekilde gösterirlerse göstersin cevapsız bırakmayacaklarını” vurgularken, ‘Türkiye aşırı ve direkt olarak Yunanistan’ı hedef alan söylemlerden vazgeçtiği sürece Atina yönetimi her zaman Yunan-Türk diyaloğundan yana” dedi.

‘YAPTIRIMLAR HER ZAMAN MASADA’ DEDİ

Geçtiğimiz günlerde, Yunan medyasında yer alan haberlerde, bütün liderlerin katıldığı akşam yemeğinde Erdoğan ile Miçotakis arasında bir tartışma yaşandığı öne sürülmüştü. Miçotakis bu duruma da değinirken, ‘Türkiye yine istediği gibi davranmaya devam ediyor.” dedi. Miçotakis, Erdoğan ve Ankara yönetimini hedef alırken, “Avrupa Birliği ile verimli bir ilişki kurabilmek için rotasını değiştirmeli. Aksi takdirde AB içinde herhangi bir müttefik bulamayacaktır” dedi.

Miçotakis, Türkiye’ye yönelik Avrupa yaptırımlarının her zaman masada olduğunu hatırlatırken, “Umarım uygulamak zorunda kalmayız” dedi. Miçotakis, Türkiye’nin Rusya’ya uygulanan AB yaptırımlarını ihlal ettiğini de öne sürerek, “Batı yaptırımlarını ihlal ederek Avrupa ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya’ya ihraç etmeye devam ediyorlar.” dedi.

Çekya’nın başkenti Prag’da Yunan Başbakan Miçotakis ile gerginlik yaşadığı iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kimden nasıl izin aldı ben bilmiyorum bana laf yetiştirmeye kalktı. Ben ona cevap verir miyim” ifadelerini kullanmıştı.

‘YUNANİSTAN’I ASKERİ OLARAK GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliğe değindi. Panagiotopoulos Türkiye’yi hedef alırken, “Gürültülü komşular çok konuşmayı tercih ederler. Onların hızına uymuyoruz, saldırgan ve düşmanca konuşma yarışması yapmıyoruz. Jeopolitik duruma dikkat çekiyoruz ve işimizi yapıyoruz ve Silahlı Kuvvetler işini nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Bizim işimiz Yunanistan’ı askeri olarak güçlendirmek. Bu onları rahatsız edebilir ama biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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