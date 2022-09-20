Yunanistan, Erdoğan’ın konuşmasına kilitlendi: ‘Yüzleşmeye hazırız’

Yunanistan'da gözler, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi. Yunan basını olası başlıkları ele alırken, konuşmanın iki ülke ilişkilerinin geleceğini şekillendireceğini vurguladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Birleşmiş Milletler’in 77’nci Genel Kurulu’na katılmak için ABD’nin New York kentine hareket etti. Burada bazı ikili temaslarda da bulunması beklenen Erdoğan’ın bugün genel kurula hitaben yapacağı konuşma ise Yunanistan’da bir numaralı gündem maddesi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Erdoğan’ın konuşmasıyla ilgili olası senaryoları analiz etti. Özellikle bu konuşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da önemi vurgulandı. Şu anda oluşan iklimden yola çıkılarak, Erdoğan’ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı doğrudan hedef alması olası görülüyor. Bu noktada Batı’nın ve ABD’nin rolünü de ele alması bekleniyor.

‘ARABULUCU ROLÜ’ HATIRLATILACAK

Bugün Genel Kurul’da konuşacak olan Erdoğan’ın Türkiye’nin ‘uluslararası hukukun koruyucusu’ olduğunu vurgulaması ve ‘arabulucu’ rolünü hatırlatmasına da Yunan basını tarafından kesin gözüyle bakılıyor.

Ta Nea gazetesi, Erdoğan’ın ABD’nin Dedeağaç’taki üssünden rahatsızlığı göz önüne alındığında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah kısıtlamalarını kaldırmasından hoşnutsuz olduğunu ve konunun Genel Kurul’da ele alınabileceğini öne sürdü.

‘BUNDAN SONRA İZLENECEK YOLUN GÖSTERGESİ OLACAKTIR’

Yunan basınında yer alan, Erdoğan’ın BM’deki konuşması öncesindeki senaryolara ve değerlendirmelere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ABD’yi ve NATO’yu da Yunanistan’a karşı tutumu nedeniyle hedef alabileceği değerlendiriliyor. Erdoğan’ın, terör, mülteciler, Türkiye ve Yunanistan’ın rolü, uluslararası anlaşmalar, hatta Lozan’a doğrudan atıfta bulunmadan, azınlık haklarını da Genel Kurul’da ele alması bekleniyor.

Yunan basını, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili “Bundan sonra izlenecek yolun da göstergesi olacaklardır.” yorumunu yaparken, Yunanistan’ın da tehditlere ve ani ses yükseltmelere karşı ‘her türlü yüzleşmeye hazır olduğunu’ yazdı. Ancak Yunanistan’ın “soğukkanlı tepkiler ve tutumlarda ısrar edeceğini’ aktardı.

Gazete, önümüzdeki günlerde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de Genel Kurul’da konuşma yapacağını belirtirken, burada Türkiye ile yaşanan gerilimi ve Kıbrıs sorununu ele almasını beklendiğini yazdı. Gazete, Erdoğan ve Miçotakis arasında doğrudan bir görüşme beklenmediğinin de altını çizdi.

İlginizi Çekebilir İngiliz basını Yunanistan'da monarşi tartışması başlattı

İlginizi Çekebilir Yunan gazete yazdı: İşte ABD'nin Dedeağaç planı

İlginizi Çekebilir Erdoğan ABD medyasına konuştu: Kimse hata yaptım demez