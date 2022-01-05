Yunanistan, Türkiye sınırına ses dalgaları cihazlarının kurulumunu tamamladı

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Meriç sınır bölgesine kurduğu ses dalgaları silahlarının her birinin 3 kilometrekarelik alanda etkili olduğu belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) İli'ndeki Meriç sınır bölgesine göçmenlere yönelik kullanılmak üzere insanı saniyeler içerisinde sinir krizi geçirmesine ve sağır olmasına yol açabilen ve beyine yüksek ses dalgaları gönderen Sonic cihazların kurulumunu tamamladığı belirtildi.

GÖÇMENLERİ SES DALGALARIYLA ÖNLEYECEKLER

Yunanistan'ın, Türkiye sınır bölgesinde kullanmaya başladığı bu silahların, insanı ses hacmiyle hareketsiz hale getirdiklerinden, saldırgan eylemleri önleyen öldürücü olmayan yeni silahlar olarak adlandırıldığı ve göçmenlerin ses dalgaları ile sınıra yaklaşmalarının önleneceği açıklandı.

İNSANLARI SAĞIR EDEBİLECEK GÜCE SAHİP

Etkinleştirildiği anda olası göçmen akınlarına karşı kullanılmak üzere insanları sağır edebilecek güçte ses dalgaları üreten Uzun Erimli Akustik cihazların kurulumunun yapıldığı yerden 3 kilometrekarelik alanı etkisi altına aldığı belirtildi. Cihazdan çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Cihaz, kulaklarda çınlama yaratıyor, bu da kitlelerde şaşkınlığa, paniğe yol açıyor. Ses dalgalarında desibelin yüksek tutulması ise kalıcı sağırlığa neden olabiliyor. Kalıcı sağırlık için 160 desibel yeterken, aygıt 162 desibele kadar ulaşıyor.

26,5 KİLOMETRELİK YENİ ÇELİK ÇİTİN YAPIMINA BAŞLANDI

Türkiye sınırına inşa edilen çitin genişletilmesi için çalışmaların sürdüğü Meriç (Evros) sınır bölgesine 26.5 kilometrelik yeni metal çit inşasına başlandığı belirtilirken sınır bölgesine yeni tahkimatında yapıldığı belirtildi.

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