Yunanistan ve Fransa özel kuvvetlerinden Türkiye kıyılarına yakın adalarda ortak tatbikat

Yunanistan ve Fransa özel harekat birliğine bağlı komandolar, Skyros, İkeria ve Sakız adalarına çıkarma tatbikatı yaptı. Tatbikatın yapıldığı adaların Türkiye kıyılarına yakın olması dikkat çekti.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Batı Trakya ile Ege'de başta Midilli, Sisam ve Sakız Adaları'na ABD'den aldığı zırhlı araçları naklederek silah gücünü arttırırken Yunanistan ve Fransa özel kuvvetler birliklerine ait komandoların Ege'deki Skyros Adası'na Argo 22 Amfibi Tatbikatı ile çıkarma yaptıkları açıklandı.

ADALARA ÇIKARMA YAPTILAR

Ege'deki Sakız, İkaria ve Skyros Adalarında gerçekleştirilen tatbikata iki fırkateyn, bir denizaltı, helikopterler, nakliye helikapterleri, Apache saldırı helikopterleri ve tankların destek verdiği belirtildi. Skyros Adası'ndaki Kalamitsa Plajı'nı çıkartma yapan Yunan ve Fransız komandoların tatbikat fotoğrafları yayınlandı.

HER ZAMAN HER OLASILIĞA HAZIRIZ

Korgeneral Giorgos Tsitsikostas tatbikata atıfta bulunarak, tatbikatın iki ülke komutanları tarafından hazırlandığını, planlandığını ve yürütüldüğünü ve birçok işbirliği noktasını içerdiğini vurguladı. İki ülkenin silahlı kuvvetlerine ait personelin birbirlerini tanıma, taktik düzeyde işbirliği yapma ve teknik ve görüş alışverişinde bulunarak öğeleri uygulama fırsatı bulduğunu belirterek “Bu bir mesaj değildir bir her zaman her olasılığa hazırız” dediği belirtildi.

FRANSA İLE İLK KEZ AMFİBİ TATBİKAT YAPILDI

Akdeniz Deniz Kuvvetleri Fransız komutan yardımcısı Tuğamiral Rou de Luz ise “Yunanistan ve Fransa arasındaki stratejik ilişkiye” atıfta bulunarak şunları ekledi:

“Bugün, Yunan ve Fransızların ilk amfibi tatbikatında sağlam bir şey gördük. İki orduda hazır ve güçlü” dedi.

23 Eylül'de başlayan tatbikatın 1 Ekim 2022 tarihinde sona ereceği belirtildi.

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