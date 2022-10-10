Yunanistan ve Mısır’dan Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı enerji anlaşmasına tepki

Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına tepkiler sürüyor. Kahire’de bir araya gelen Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin imzaladığı anlaşmanın “yasa dışı olduğunu” savundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına tepkiler sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını söylemişti. Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde imzalanan anlaşma Avrupa'da tepkilere yol açmış, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti.

Son olarak da Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya arasında imzalanan gaz ve enerji anlaşmasına ilişkin mutabakatın uluslararası Deniz Hukuku ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

‘AKDENİZ’DE İSTİKRARI TEHDİT EDER’

Tartışmalar sürerken dün Kahire'de bir araya gelen Mısır ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye karşı sert açıklamalar yaptı. Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'yle görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Libya'yla imzaladığı anlaşmanın “yasa dışı olduğunu” ve buna karşı her türlü hukuki yola başvuracaklarını söyledi. Dendias, “Bu anlaşma Akdeniz'deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir” dedi.

Mısırlı bakan da Libya'da iki ayrı yönetim olduğuna dikkat çekerek Trablus hükümetinin böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisi bulunmadığını savundu.

Libya ve Türkiye arasındaki hidrokarbon anlaşması, 2019'da imzalanan mutabakatın devamı niteliğinde. 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası da Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerin tepkisini çekmişti.

Mısır ve Yunanistan da buna karşı 2020’de “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını” imzalamıştı.

Libya'daki hidrokarbon kaynakları, dünyada enerji fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor.

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