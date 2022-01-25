Yunanistan’da karda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek

Yunanistan’ın başkenti Atina’yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunda yaklaşık 12 saat mahsur kalan araçlara otoyol şirketi tarafından 2 biner Euro tazminat ödenmesi talimatı verildi. Talimatı Başbakan Kiriakos Miçotakis'in verdiği otoyolu işleten özel şirket yetkililerinin ise bu ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın başkenti Atina'yı diğer kentlere bağlayan Attiki Odos otoyolunun 55 kilometrelik bölümünde dün saat 12.00'den itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeni ile yaklaşık 1200 araç mahsur kalmıştı.

ASKERLER KURTARMIŞTI

Araçların kurtarılması için ordu göreve çağrılmış, mahsur kalanların yardımına askerler koşmuştu.

Askeri araçlar bu sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü, mahsur kalan araçları kurtardı, vatandaşlara battaniye, akaryakıt, su ve yiyecek dağıttı.

BAŞBAKAN ÖNERDİ ŞİRKET KABUL ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hıristos Stylianidis, Devlet Bakanları George Gerapetrokos, Pro Gefetrokos ve Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou’nun katıldığı toplantıda yaklaşık 1200 aracın ve yüzlerce kişinin yaklaşık 20 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Toplantıda, Attiki Odos otoyolunu işleten şirket tarafından araç başına 2 bin Euro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Miçotakis’in bu teklifini şirket yetkililerinin kabul ettiği duyuruldu.

BUGÜN TATİL İLAN EDİLDİ

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte askerler 10 saatten fazla mahsur kalan vatandaşlara gıda, su ve battaniye temin etti. Yetkililer Salı gününü tatil ilan ederken devlet dairelerinin ve özel şirketlerin kapatılmasına karar verdi.

Atina ve çevresinde süpermarketler, eczaneler ve benzin istasyonları haricindeki bütün işletmeler kapatıldı.

Öte yandan Atina'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi de oldu. Ülkede Elpida fırtınası olarak adlandırılan fırtınanın Çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

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