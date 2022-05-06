Zelenskiy: Rusya nükleer silahlarına güveniyor

Rusya’nın geçen ay ele geçirdiği Mariupol kentinde Ukrayna askerlerinin ve sivillerin sığındığı Azovstal çelik fabrikasından tahliye çabaları sürerken, Ukrayna lideri Zelenskiy’den bölgedeki son durumla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasına sığınan Ukraynalı askerleri ve sivilleri öldürmesi halinde, Moskova'yla ateşkes görüşmelerinin imkansız hale geleceğini söyledi.

Rusya’nın geçen ay ele geçirdiği Mariupol'de direnişin sürdüğü son nokta olan Azovstal çelik fabrikasındaki yüzlerce kişinin tahliye edilmesi çağrısını yineleyen Zelenskiy, Rusya'nın nükleer silahlarına güvenerek savaş suçu davalarından kurtulabileceğini sandığını belirtti. İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House oturumunda konuşan Zelenskiy, “Nükleer bir güç oldukları için savaş suçlarından sorumlu tutulabileceklerine inanmıyorlar” dedi.

Ukrayna lideri, “Bugün savaşın 72. günü ve ufukta bir son göremiyoruz. Rusya tarafında da bu yönde bir istek yok” diye konuştu. Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Kiev'e davet ettiklerini de duyurdu.

Ukrayna hükümeti, ateşkes kararına rağmen Rus birliklerinin saldırıları nedeniyle sivillerin Azovstal'dan tahliyesinin engellendiğini savunuyor.

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