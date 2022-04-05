Zelenskiy: Savaş suçlarının delillerini topladık

Katliam iddialarına sahne olan Ukrayna’nın Bucha kentinden gelen görüntülerle ilgili tartışmalar sürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’yı Bucha'da 300'den fazla sivili katletmekle suçladı. Rusya ise görüntüleri “provokasyon” olarak nitelemeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünyayı ayağa kaldıran görüntülere sahne olan Bucha ziyaretinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, sadece Bucha’da 300’den fazla sivilin işkenceyle öldürüldüğünü söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun geri çekildiği Bucha kentinde yol kenarında elleri arkadan bağlanmış ve infaz edilmiş çok sayıda cansız beden bulduklarını duyurmuştu. Dün Bucha'da incelemelerde bulunan Zelenskiy, açıklamasında “savaş suçlarına dair” kanıtlar topladıklarını belirtti.

“Kentin tamamındaki incelemeler tamamlandığında bu sayının yükselmesi çok olası” diyen Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği diğer kentlerde ölenlerin sayısının çok daha yüksek olabileceğini belirtti. Ukrayna lideri ayrıca bugün BM Güvenlik Konseyi’nde bir konuşma yapacağını da açıkladı.

RUS BÜYÜKELÇİ: BATI’NIN PROVOKASYONU

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia ise, Bucha’da hiçbir sivilin zarar görmediğini savundu. New York'ta basın toplantısı düzenleyen Nebenzia, Ukrayna’yı delil uydurmakla suçladı ve görüntülerin Batılı ülkelerin provokasyonu olduğunu söyledi.

Rus ordusu Kiev ve çevresinden çekilirken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sivillere geri dönmeden önce birkaç gün daha beklemeleri çağrısında bulundu. Reuters’a konuşan Kliçko “Kiev çevresindeki sokağa çıkma yasağı sürüyor. Kiev yakınındaki bazı kentlerde işgalcilerin döşediği mayınlar olabilir” dedi.

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