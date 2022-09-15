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Zelenskiy trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kazada hafif yaralandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
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Zelenskiy trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, bulunduğu konvoyun bir araca çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev’de Zelenskiy’nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenskiy’nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Nikiforov, Zelenskiy’nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. (AA)

 

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