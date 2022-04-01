Zelenskiy, Ukrayna’ya ihanet etmekle suçlanan iki generali görevden aldı

37. güne giren Rusya-Ukrayna savaşı iki ülkede de iç gerilimleri artırdı. Rusya lideri Putin'in ülkede "cadı avı" başlattığı iddialarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ülkeye ihanet etmekle suçladığı iki generali görevden aldı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy iki üst düzey generalini “vatan hainliği” suçlamasıyla görevden aldı. Dün gece Ukrayna halkına hitaben bir konuşma yapan Zelenskiy, iki generali ülkeye bağlılık için ettikleri yemine ihanet etmekle suçladı.

Ukrayna lideri, “Ülkelerinin neresi olduğuna karar veremeyen bu üst düzey askerler derhal görevden alındı. Bu ülkeye ait değiller. Şu anda hainlerle uğraşmaya zamanım yok ama hepsi sırayla cezalarını çekecek” dedi.

İhanetle suçlanan iki ismin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin İç Güvenlik Direktörü Naumov Andriy Olehoviç ile Rusya'nın ele geçirdiği Herson kentinin güvenlik şefi Kivoruçko Serhiy Oleksandroviç olduğu açıklandı. Bu kişilerin nasıl cezalandırıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

“RUS ORDUSU GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLEYECEK”

Ukrayna lideri ayrıca görev bölgelerinde Rusya'ya karşı etkili diplomatik başarı ortaya koyamayan Fas ve Gürcistan büyükelçilerini geri çağırarak görevden aldığını belirterek, “Görevde kalabilmek adına boşa zaman geçirenler var. Eğer ülkeleri Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaya ikna edemiyorsanız kendinize başka iş arayın” dedi.

Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas'a ve güneydeki Mariupol kenti çevresine büyük saldırılar düzenlemeye hazırlandığını da kaydeden Zelenskiy, “Rus ordusu güçlü saldırılar için toplanıyor” diye konuştu.

PUTİN’İN DE ‘CADI AVI’ BAŞLATTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de daha önce Ukrayna savaşındaki başarısızlıklar nedeniyle ülke içinde bir “cadı avı” başlattığı, başta istihbarat kurumu olmak üzere başarısızlıktan sorumlu tuttuğu birçok yetkiliyi ev hapsine gönderdiği iddia edilmişti.

Putin'in, Ukrayna işgaliyle ilgili yanlış öngörülerde bulunmakla suçladığı Rus istihbaratında işgal planlarıyla ilgili Batılı ülkelere bilgi sızdıran kişiler olduğunu düşündüğü de belirtilmişti.

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