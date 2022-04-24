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Zelenskiy, üst düzey ABD’li kurmaylarla görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün üst düzey ABD'li yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:28 - 24 Nisan 2022 Güncellenme:
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Zelenskiy, üst düzey ABD’li kurmaylarla görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini açıkladı.

Blinken ve Austin, Kiev’e gidecek ilk üst düzey ABD’li yetkililer olacak.

Zelenskiy dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Yarın ABD’den heyet gelecek ve savunma bakanı ve dışişleri bakanıyla görüşeceğim. Bence, güvenlik sağlandığında ABD Başkanı da gelip Ukrayna halkına desteğini ilan edecek” dedi.

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