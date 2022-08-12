Zelenskiy’den Ukraynalı yetkililere tepki: Savaş planlarımızı basına anlatmayın

Rusya’nın Ukrayna işgali 170. güne girerken Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’ya karşı izlenen savaş taktikleriyle ilgili dış basına açıklamalar yapan yetkililere tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı 170 gündür süren savaşta ordunun taktikleri konusunda gazetecilere bilgi aktaran hükümet yetkililerini sert dille eleştirdi.

Zelenskiy, ordunun savaş taktiklerinin gizli kalması gerektiğini ve bu konuda basına konuşmanın “açıkça sorumsuzluk olduğunu” söyledi. Akşam yayınladığı video mesajında Ukrayna lideri “Savaş kesinlikle yüksek sesli açıklamalar yapma zamanı değildir. Savunma planlarınız hakkında ne kadar az detay verirseniz bu planları hayata geçirmeniz de o kadar kolay olur. Büyük manşetler olsun istemek başla bir şey ama bu açıkça sorumsuzluk. Ukrayna'da zafer istiyorsanız söylediğiniz her kelimede sorumluluğunuzu bilmelisiniz” dedi.

Açıklamanın Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım'da salı günü bir Rus hava üssünde yaşanan patlamaların ardından gelmesi dikkat çekti. Ukrayna hükümeti üsse saldırı düzenlediği iddiasını reddederken, Ukraynalı bir yetkili Washington Post gazetesine açıklamasında olayın ardında Ukrayna özel güçlerinin olduğunu söylemişti.

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