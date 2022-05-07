Zelesnkiy’nin poları 1 milyon 700 bin TL’ye satıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin haki rengindeki poları, İngiltere'deki bir müzayedede 90 bin sterline yani 1 milyon 700 bin TL gibi bir ücrete satıldı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Rusya ile devam eden savaşın başından bu yana giydiği haki rengindeki poları, Ukrayna’ya bağış toplanması amacıyla bir müzayedede 50 bin sterlinlik açılış fiyatının ardından 90 bin sterlin yani 1 milyon 700 bin TL gibi bir ücrete satıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Christie’s müzayede evi tarafından yürütülen müzayedede ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyareti sırasında kendisine hediye edilen horoz şeklindeki çömlek sürahisi ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko’nun rehberliğinde bir Kiev turu da satışa sunuldu.

‘DAHA YÜKSEK TEKLİFLER İSTİYORUM’

Müzayedeyi yöneten İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenskiy’yi “modern zamanların en inanılmaz liderlerinden biri” olarak nitelendirerek satışa sunulan parçaların paha biçilenden daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, “İster Zelenskiy’nin 50 bin sterlinlik poları için teklif veriyor olun, ister Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu için teklif veriyor olun, ben buradan çok daha yüksek teklifler istiyorum. Belediye Başkanı Klitschko ile bir Kiev turu yaptım, güzel bir şehir. Buna değer” şeklinde konuştu. Johnson, “Bu gece Ukrayna’yı destekleyin dostlarım, böylece büyük antik Avrupa başkenti Kiev bir daha asla tehdit edilemez ve Ukrayna bir kez daha bütün ve özgür olabilir” dedi.

ZELESNKİY’DEN JOHNSON’A ÖVGÜ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yönettiği Ukrayna için 1 milyon sterline kadar ekonomik yardım sağlanmasını amaçlayan programda ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı. Zelenskiy, Kiev’i ziyaret eden Johnson’ın “cesur davranışını” övdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından sonra Ukrayna parlamentosuna hitap eden ilk lider olan Johnson, İngiltere’nin Ukrayna’ya yardım etme çabalarını “yoğunlaştırmaya devam edeceğini” belirtmişti. İngiltere ayrıca Rus güçleri Ukrayna’dan püskürtmek için ülkeye silah ve yardım göndermişti.

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