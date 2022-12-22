2. sınıf öğrencisine öğretmen dayağı iddiası

İddialara göre, Konya’da 2. Sınıf öğrencisi E.Ç okulda görevli bir öğretmen tarafından teneffüste darp edildi. Okul çıkışı fenalaşan küçük çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. 5 saat müşahede altında tutulan ve darp raporu alınan çocuk okula gitmek istemezken aile dayakçı öğretmenden şikâyetçi oldu.

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İddialara göre, Konya'da 2. Sınıf öğrencisi E.Ç. okulda görevli bir öğretmen tarafından teneffüste darp edildi. Okul çıkışı fenalaşan küçük çocuk ailesi tarafından hastaneye götürüldü. 5 saat müşahede altında tutulan ve darp raporu alınan çocuk okula gitmek istemezken aile dayakçı öğretmenden şikâyetçi oldu.

Olay geçtiğimiz Perşembe günü Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Şehit Erol Olçok ilkokulunda meydana geldi. İddialara göre, 2. sınıf öğrencisi E.Ç. teneffüste başka bir arkadaşı ile sınıf içinde koşup oynarken öğretmen M.A tarafından koridora çıkarılarak darp edildi.

Okul çıkışı fenalaşan E.Ç., baş dönmesi ve kusma şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. 5 saat müşahede altında tutulan E.Ç. doktorların müdahalesinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.

“KORKUDAN OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan küçük E.Ç., “Arkadaşımla oynuyorduk. Öğretmen gelip beni koridora çıkardı. Yakamdan tutup beni duvara vurdu. Kafam ve kollarım çok acıdı. Çok korktum kalbim duracak sandım. Korkudan okula gitmek istemiyorum. Çok korkuyorum teneffüse bile çıkmak istemiyorum” dedi.

“2 ÖĞRETMEN ARAYA GİRİP ÇOCUĞU ELİNDEN ALMIŞLAR”

E.Ç. ‘nin anneannesi H.U ise olayın ardından öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz perşembe günü torunumu okuldan aldım. Eve gelirken bana başının ağrıdığını söyledi. Sebebini sorduğumda ise öğretmenin kendisini dövdüğünü ve yakasından tutup duvara çarptığını söyledi.

Araya okulda görevli 2 öğretmen girip çocuğu elinden almışlar. Onlar araya girmese kim bilir çocuğa ne yapacaktı. Akşam yine baş ağrısı olduğunu söyleyince hastaneye götürdük 5 saat müşahede altında kaldı. Darp raporu aldık. Sonra polis merkezine gidip şikâyetçi olduk. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız.”