2022 Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibini buldu

Türkiye’nin yetiştirdiği, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan başarılı bilim insanlarını ödüllendirmek amacıyla verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası bu yıl Prof. Dr. Bilge Yıldız'a verildi.

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Koç Üniversitesi'nin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla her sene takdim ettiği Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın 2022 yılı kazananı belli oldu.

Bir yıl fen, mühendislik ve tıp; takip eden yıl da iktisadi, idari, sosyal, insani bilimler ve hukuk alanlarına odaklanan ödül, evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına veriliyor.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın bu yılki sahibi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology – MIT) Breene M. Kerr (1951) Kürsüsü'nde nükleer enerji ve malzeme bilimleri profesörü olarak görev yapan Bilge Yıldız oldu.

Madalya Prof. Dr. Yıldız'a, yeni nesil yüzey kimyası, verimli ve dayanıklı elektrokimyasal enerji dönüşüm malzemeleri ve enerji tasarruflu iyonik bilgisayar sistemlerinin anlaşılmasına ve tasarımına yaptığı ufuk açıcı katkılarına istinaden takdim edildi.

İZMİR TİRE’DEN MIT’E

İki matematik öğretmeninin kızı olarak dünyaya gelen, İzmir'in Tire ilçesinde teknolojiden uzak bir çocukluk geçirdiğini belirten Prof. Dr. Bilge Yıldız konuşmasında, kendisine çalışmanın önemini aşılayan ailesi için eğitimin çok temel bir yere sahip olduğunu belirtti. Bilimle uygulamalı olarak ilk karşılaşmayı İzmir Fen Lisesi'nde öğrenciyken yaptığı deneylerle yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Bilge Yıldız, araştırmaları ve evrensel ölçekte etki uyandıran çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MARS’TA OKSİJEN ÜRETİMİ

Bilimin farklı dalları arasındaki bağlantıları görüp disiplinlerarası çözümler üretme konusundaki becerisi, bu sayede bilime kendine has bir bakış açısıyla yaptığı katkılarla bilinen Prof. Dr. Bilge Yıldız'ın sayısız araştırması dünyada birçok farklı ödüle layık görüldü. Yetiştiği ülke olan Türkiye'den aldığı bu ilk ödülün onun için büyük bir gurur kaynağı olduğunu paylaşan Prof. Dr. Bilge Yıldız, yıllarını verdiği bilimsel çalışmalarının altında yatan temel motivasyonu da şu sözlerle aktardı: “Üzerinde çalıştığımız teknolojilerin amacı, dünya çapında enerji verimini artırmak ve karbondioksit salımını azaltmak. Bunların üst seviyesindeki amacımız dünyaca iklim ve enerji krizlerine bilime dayalı çözümler üretmek.”

Prof. Dr. Yıldız, araştırmalarının iklim krizi konusundaki çözüm arayışlarına nasıl katkı sağladığını şöyle özetledi: “Çalışmalarımızdan biri de karbondioksitin katı yakıt hücreleriyle elektrolizine (kimyasal ayrışma) yönelik. Bu şekilde atmosferdeki karbondioksit seviyesini düşürürken aynı anda karbondioksiti faydalı kimyasal ürünlere ve malzemelere dönüştürebiliyoruz.” Mars'ta da karbondioksiti oksijene çevirdikleri benzer bir çalışma yürüttüklerini aktaran Prof. Dr. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teknoloji başarıyla gerçekleşirse ileride Mars'a insanlı geziler düzenlenebilir ve burada araştırmalar gerçekleştirilebilir. NASA'dan bu yönde gelen önemli bir projeye katkıda bulunduk; şu anda bu deney Mars'ta karbondioksit elektroliziyle oksijen üretilmesini sağlıyor.”

“Çocuklarıma temiz bir dünya bırakmak istiyorum; vaktimiz dar, çok çalışmak üstümüze vazife”

Prof. Dr. Bilge Yıldız, hayatına yön veren bilimsel soruların yanında ürettiklerinin arka planındaki kilit sorunun “Çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakacağız” olduğunu söyledi.

Biri dört, diğeri on yaşında iki çocuğu olan Prof. Dr. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların sağlıklı ve temiz bir dünyada yaşamasını istiyorum. Yaptığımız bütün araştırmalar temiz teknolojileri, karbondioksit salımını azaltan teknolojileri geliştirmeye hizmet ediyor. Bu amaca yönelik çalışmak önemli benim için. Bu alanda alternatif çözümleri etkinleştirmek için maalesef çok zamanımız kalmadı, o yüzden her gün çok çalışmaya devam etmemiz lazım.”

5 YILDIR MIT’DE

2018'den beri profesör olarak ders verdiği MIT'de birçok öğrenciye ilham kaynağı olan Prof. Dr. Bilge Yıldız, Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası aracılığıyla Türkiye'de bilime meraklı gençlere olan güvenini şu sözlerle hatırlattı: “Ben şimdiye kadar yaptıklarımı yapabildiysem Türkiye'den birçok yetenekli genç benden daha iyisini de yapabilir. Türkiye'de çok çalışkan, çok genç insanlarımız var; umarım bu ödül onlara da çok büyük bir motivasyon kaynağı olur. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası aynı zamanda benim sorumluluklarımı da artırıyor: Hem kendi yaptığımız araştırmaları en iyi şekilde devam ettirebilmek hem de bilim peşinde koşan daha çok genci bu alana yönlendirebilmek, onları bilim yolunda motive edebilmek için. Umarım bu iki yönde de ileride daha başarılı olabilirim.”

2016 yılından beri verilen Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nı şimdiye kadar alan bilim insanlarının listesi:

Prof. Dr. Aydoğan Özcan-2016

Prof. Dr. Daron Acemoğlu-2017

Prof. Dr. Metin Sitti-2018

Prof. Dr. Filiz Garip-2019

Prof. Dr. Hatice Altuğ-2020

Prof. Dr. Ali Hortaçsu-2021

Prof. Dr. Bilge Yıldız-2022