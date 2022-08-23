Akşener: Öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kariyer sınavı ile ilgili açıklamalarının ardından İYİ Parti lideri Akşener, "Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlik kariyer sınavı ile ilgili açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımda bulundu.
“EZİYET KABUL EDİLEMEZ”
“Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir” diyen Akşener, “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez” dedi.
ÖĞRETMENLERE SESLENDİ: ÇOK AZ KALDI
Öğretmenlere seslenen Akşener, “Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk'ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı” ifadelerini kullandı.