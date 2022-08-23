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Akşener: Öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kariyer sınavı ile ilgili açıklamalarının ardından İYİ Parti lideri Akşener, "Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

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Akşener: Öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlik kariyer sınavı ile ilgili açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımda bulundu.

“EZİYET KABUL EDİLEMEZ”

“Öğretmenlik kariyer değil kutlu bir ülkünün mesleğidir” diyen Akşener, “Kariyer adı altında öğretmenlerimize reva görülen eziyet kabul edilemez” dedi.

ÖĞRETMENLERE SESLENDİ: ÇOK AZ KALDI

Öğretmenlere seslenen Akşener, “Değerli meslektaşlarım, hiç merak etmeyin. Atatürk'ümüzün büyük vizyonuyla öğretmenlerimize hak ettiği itibarı yeniden kazandırmamıza çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

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