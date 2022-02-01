Atanamayan öğretmenlerden Ankara’da eylem: 50 bin atama istiyoruz

Ataması yapılmayan öğretmenler, bugün Ankara Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Açıklamada, "Daha fazla mağdur olmak istemiyoruz. 2021 KPSS puanıyla şubatta 50 bin atama talep ediyoruz" denildi.

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2021 KPSS’ye giren ve atanamayan öğretmenler, bugün Ankara Ulus başta olmak üzere İstanbul, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van’da eş zamanlı basın açıklamaları yaptı.

Ankara Ulus Meydanı’nda toplanan öğretmenler yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bizler yüksek sıralamalarımızla ataması henüz yapılmamış uzman öğretmenler olarak dün olduğu gibi bugün de hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

* Çocuklarımızın gözündeki ışık, yolundaki ufuk olmaya ant içtik. Baş koyduğumuz bu uğurda sözümüzden dönmeyeceğiz.

“ŞUBATTA 50 BİN ATAMA TALEP EDİYORUZ”

* Ataması yapılmamış öğretmenler olarak 2021 KPSS puanıyla Şubat’ta 50 bin atama talep ediyoruz.

* Okullarımızda eğitim fakültesi mezunu olmayan ücretliler değil; KPSS’de kendini kanıtlamış, yüksek puanlar almış, alanında donanımlı yeni nesil öğretmenler yer almalıdır.

* 138 bin öğretmen açığı varken ve 85 bin ücretli öğretmen okullarda görev yaparken, 2021 KPSS’den yüksek puanlar almış öğretmenlerin atamasının yapılması Türk eğitim sistemimiz için doğru adım olacaktır.

* 15 bin karma alım atama bekleyen öğretmenleri yeterince mağdur etmiştir. Atama haberini en kısa sürede almak istiyoruz.

“LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN”

* Daha fazla mağdur olmak istemiyoruz. Her yıla ait bir atamanın olmasını istiyoruz. Karma alıma ‘hayır’ diyoruz.

* 2021 KPSS puanıyla devletimizden bizlere 50 bin öğretmen atamasının talep ediyoruz. Biz bunu neden istiyoruz? Çünkü, Sayıştay’ın açıklamış olduğu öğretmen ihtiyacı yaklaşık olarak 138 bin öğretmendir.

* Şu an Türkiye’de verilen raporlara göre 83 bin ücretli öğretmen görev yapmaktadır. Bunun sadece 20 bine yaklaşık öğretmeni İstanbul’da görev yapıyor ve sınıflar dolu fakat öğretmenler sınıfta, yerlerinde değil lütfen sesimizi duyun.