‘Basit suçlar’ uydurulup öğretmen atılabilecek!

Öğretmene, ‘Protokole yan baktın’ gibi basit suçlarla inceleme açılıp, ‘makama saygısızlık’ gerekçesiyle tutanak tutulursa, işine son verilebilecek.

Sultan UÇAR

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Öğretmenlik Meslek Kanunu, ‘kademeli sistem' gibi çok ciddi bir yasal boşluk ve ‘aday öğretmenlik' sürecinde tüm yetkinin mülakat komisyonuna bırakılması riskleri içeriyor.

GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KAŞIN VAR

Geçmişte olduğu gibi aday öğretmenlik sırasında bir öğretmene, ‘Protokole yan baktın' gibi basit suçlarla inceleme açılıp, ‘makama saygısızlık' gerekçesiyle tutanak tutulursa, işine son verilebilecek. Bu öğretmen yeni yasaya göre 3 yıl geri dönemeyecek. Ücretli öğretmenlik, eş durumu, özel ve devlet okulları ücret eşitliği, PİKTES öğretmenleri ve rehabilitasyon öğretmenleri gibi bir çok mağdur öğretmenin kadro sorunlarının çözümünün de yasada yer almaması tepki çekti.

ÖĞRETMENLİK YASASINDAKİ EN SORUNLU 3 MADDE ŞÖYLE:

■ Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'yla ilgili madde öğretmenlerin kaderini mülakattan sonra şimdi de Adaylık Değerlendirme Komisyonu'na bıraktı. Başarı kriteri belirsiz, elenen adaya ikinci bir şans verilmiyor.

■ Yeni yasa, maaş kesim veya kademe durdurma cezası alan öğretmenin görevine son verirken, 3 yıl geri dönmesinin önünü kapatıyor. Maaş kesim cezası kaldırılmazsa, basit suçtan öğretmenler meslekten atılabilecek.

■ Öğretmenin çalışma şartları ‘eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçlar' diye geniş bir çerçevede çizilmiş. Çalışma şartları esnek ve görev tanımı ve amacın ne olduğu yasada belirsiz bırakılmış.