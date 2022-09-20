BİLSEM öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Başvuruları 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında alınan BİLSEM öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenler BİLSEM atama sonuçlarını e-Devlet ekranı ya da MEBBİS girişi ile öğrenebiliyor.
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen il içi ataması amacıyla geçtiğimiz hafta başvuruları alınan öğretmenler atama sonuçları için bekliyordu. Yer değiştirme sonuçları MEB tarafından erişime açıldı.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) Görev Yapan Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları yayınlandı.
BİLSEM ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI
İLİŞİĞİ KESME SÜRECİ BAŞLIYOR
Yer değiştirme isteğinde bulunup görev yeri değişen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek.
Yer değişikliği sağlanan öğretmenleri tebligat ve ilişiği kesme süreci 21 Eylül itibariyle başlıyor.