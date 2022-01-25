BM: Pandemide milyonlarca çocuk en temel bilgileri öğrenemedi

Covid-19 pandemisinde neredeyse iki yıl geride kalırken, eğitimde yaşanan sorunlar sürüyor. BM verilerine göre dünyada 635 milyondan fazla çocuk hala eğitimde yaşanan kısıtlamalardan etkileniyor ve ABD'den Etiyopya'ya birçok ülkede milyonlarca çocuk en temel okuma ve sayma becerilerinden yoksun.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler (BM), Covid-19 pandemisinin dünyada eğitime büyük darbe vurduğunu ortaya koyan yeni verileri paylaştı.

Dünya çapında eğitimdeki aksamaların halen 635 milyondan fazla çocuğu etkilediğine dikkat çeken BM, pandemi süresince milyonlarca çocuğun temel bilgileri öğrenebilecek aşamaya gelemediğini vurguladı.

BİRÇOK ÇOCUK OKULU BIRAKTI

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 10 yaşındaki çocukların neredeyse yüzde 70'inin en temel okuma ve sayma becerilerine sahip olmadığı, bu durumun Etiyopya'dan ABD'ye birçok ülkede görüldüğü belirtildi.

Verilere göre, Güney Afrika'da Mart 2020-Ekim 2021 arasından 500 bine yakın çocuk okulu bıraktı.

ABD'nin Teksas eyaletinde 8-9 yaşındaki çocukların üçte ikisi matematikte ortalamanın altında kaldı.

Etiyopya'da ilkokul öğrencilerinin sadece yüzde 30'u matematikte ulaşmaları gereken seviyeye gelebildi.

‘BESLENME SORUNUNA DA YOL AÇTI’

UNICEF Eğitim Direktörü Robert Jenkins, 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, uzaktan eğitimin sunulmadığı yerlerde krizin daha da ciddi boyutta olduğuna dikkat çekti.

Jenkins, okulların kapanmasının sadece öğrenimde kayba neden olmadığını, bu durumun okulda yemek yiyen çocuklar için beslenme sorunları ve psikososyal, tıbbi ve fiziksel sorunlara da neden olduğunu sözlerine ekledi.