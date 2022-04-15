Boğaziçili akademisyenler: Vazgeçmiyoruz

Rektörü protesto nöbetlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, "Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'de özgür, özerk ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başlattıkları, istifasının ardından Naci İnci'nin göreve getirilmesiyle devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 320'ncisini bugün üniversitenin Güney Kampüsü'nde Üstün Ergüder Meydanı'nda gerçekleştirdi. Akademisyenler bir kez daha cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırt döndü.

1000 AKADEMİSYEN VE 35 KURUMDAN BİLDİRİ

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 320’nci nöbetin ardından haftanın her son iş gününde olduğu gibi bugün de haftalık açıklamasını okudu. Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Siyasi saiklerle göreve getirilmiş olan Naci İnci yönetiminin hukuksuz uygulamaları uluslararası akademik camianın tepkilerini çekmeye devam ediyor.

* Mart ayında Türkiye ve dünyadan 1000’den fazla akademisyen ve 35 kurumun imzasıyla yayınlanan ‘Boğaziçi Direnişine Destek’ metninin imzacılarından olan Fransa Matematik Derneği (SMF) 6 Nisan tarihinde yayınladığı bildiriyle haksızca görevine son verilmiş olan meslektaşımız Mohan Ravichandran’a desteğini bildirdi.

* Bildiride, nedensizce işine son verilen matematikçi Ravichandran’ın durumundan hareketle Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekildi, bu bağlamda akademisyenlerin verdiği özgürlük, özerklik ve demokrasi mücadelesinin önemi vurgulandı.

AÇIK DERSLER DEVAM EDİYOR

* On dört aydır sürdürdüğümüz bu mücadelenin devamlı etkinliklerden biri olan açık derslere bu hafta Güney Meydanda bir yenisi eklendi. SÖZ-101’de bu çarşamba Erol Köroğlu ‘İntihal 101: Akademinin Yıkımı ve Akademisyenin Özkıyımı’ adlı dersi verdi.

* Derste, yaygınlaşan ve üst mevkilere atanan akademisyenlere kadar uzanan intihalciliğin, yükseköğretim alanında yaşanan nicel büyüme ve metalaşma ile ilişkisi irdelendi, intihale karşı tavizsiz duruşun önemi vurgulandı.

* Kampüslerimizde akademik, sosyal ve kültürel alışverişlere özgürce alan açan diğer tüm etkinlikler gibi SÖZ-101 dersleri de hocalarımızın katılımıyla dönem boyunca devam edecek.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

* Her hafta olduğu gibi süregiden hukuksuzluklara dair yaptığımız çağrımızı yineliyoruz:

* Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an önce sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları ve enstitü müdürleri seçimle göreve gelmeli ve seçilmiş kurullarla denetlenebilmelidir.

* Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız bir an önce görevlerine iade edilmelidir. Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, bölüm ve fakültelerin onayı alınmadan, tepeden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır.

* İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlanyla birlikte bir an önce tekrar faal hâle getirilmelidir. Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.

* Fakülte ve bölüm kararlan yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıca öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz hakkında mesnetsiz gerekçelerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir kez daha talep ediyoruz.

* Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’de özgür, özerk ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.