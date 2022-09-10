Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuç tarihi duyuruldu

MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği Bursluluk sınavı sonuç tarihi duyuruldu. Bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere açıklanacak.

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Türkiye'de her yıl düzenlenen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı için tarih açıklandı. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 4 Eylül günü gerçekleştirildi.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav 23 Eylül tarihinden açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.