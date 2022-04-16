Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman? Bursluluk sınavı ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Burs almak isteyen öğrenciler aynı zamanda bursluluk sınavı başvuru tarihlerini bekliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katılacağı İOKBS sınavı ile başarılı öğrenciler burs almaya hak kazanacak. Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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MEB, Bursluluk sınavı kılavuzunu yayınladı. MEB tarafından yapılan ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği yeni adıyla bursluluk sınavı için izlenecek adımlar yayınlanan kılavuzda yer alıyor. Adaylar İOKBS başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022’de yapılacak.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 4 Eylül’de yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.