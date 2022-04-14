Çarpıcı eğitim anketi sonucu: Veliler karamsar, çocuklar ise harçlıksız

Yaşanan ekonomik sıkıntının hem veliler hem de öğrenciler üzerinde olumsuz etkilerini ortaya koymak için Veli-Der'in yaptığı anket çalışması yaşanan ekonomik çöküntüyü gözler önüne serdi. Ankette, birçok veli çocuklarının cebine harçlık koyamamaktan ve sağlıksız beslenme imkanı sağlayamamaktan dert yandı.

İlker KILIÇASLAN

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Elektrikten doğalgaza ve akaryakıt fiyatlarına son bir yıl içerisinde gelen yüksek zamlar temel gıda ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine sebep olurken, ağırlaşan ekonomik yükün altında ezilen vatandaş ise artık çocuklarına okula giderken cebine harçlık koyamamasına sebep oluyor.

Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der) Türkiye genelinde veliler üzerinde yaptığı anket çalışmasında yaşanan ekonomik sıkıntının ne boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

HARÇLIK VEREMEYEN DE VAR, SAĞLIKLI BESLENME İMKANI SAĞLAYAMAYAN DA

Tüm illerde olduğu gibi Manisa'da da yapılan anket çalışmasında veliler, ekonomik sıkıntı sebebiyle okula giden çocuklarının cebine harçlık koyamamaktan ve sağlıklı beslenme imkanı sağlayamamaktan dert yandı.

Manisa'da gerçekleştirilen anket çalışması çerçevesinde velilere yöneltilen “Çocuğunuza okula giderken günlük kaç lira harçlık verebiliyorsunuz?” sorusuna birçok veli çocuğuna hiç harçlık veremediğini belirtirken, birçok veli ise günlük sadece 20 lira harçlık verebildiğini ve bu harçlığın da sağlıklı beslenmesine yetmediğini dile getirdi.

Anketteki “Hane içerisinde tam, yeterli ve sağlıklı beslendiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise veliler gıda fiyatlarının pahalığı yüzünden hem kendilerinin hem de okul çağındaki çocuklarının yeterli beslenemediğini ifade ederek, bir çok veli ise ilkokul çağındaki çocuğuna beslenme hazırlayamamaktan dert yandı.

Asgari ücretle geçimini sağlan velilerin yoğunlukta katıldığı anket çalışmasında yöneltilen “Elektrik, doğalgaz, su gibi yaşamsal hizmetlerin faturalarını ödemekte zorlanıyor musunuz?” sorusuna ise bir çoğun bir faturayı ödeyebildiğini ve diğer faturaları ödemekte güçlük yaşadıklarını dile getirdi.

VELİLER: ÇOCUĞUMUZA İSTEDİĞİ HAYATI YAŞATAMIYORUZ

Anketin son kısmında yer alan “ayrıca belirtmek istediğiniz varsa yazın?” sorusuna ise velilerden dikkat çeken cevaplar geldi.

Ekonomik sıkıntının boyutlarını gözler önüne seren veliler verdikleri cevaplarda şu şu cümlelere yer verdi:

“Çocuklarıma istedikleri hayatı yaşatamıyorum çok üzgünüm. Ayakkabı almam lazım bekletiyorum.”

“Çocuklarımızı güzelce bakamıyoruz. Paramız yetmiyor. Okula giden çocuklarımız yeterli beslenemiyor. Mecburen okula gönderiyorum, yoksa gönderecek gücüm kalmadı. Liseye giden çocuğum otobüs ile gidiyor en çok o mağdur oluyor, parasını yola verip okulda aç kalıyor. Sürekli yardımlarla geçinmek zorunda kalıyoruz. Her şeyi bir şeylerden kısa kısa yapıyoruz.”

“Torunum öğrenci ve tüm olumsuzlukları yaşıyor. Ailesi geçim zorluğu çektiği için zor durumda.”

“İnsanlarımızın durumu çok kötü. Daha önceki yıllarda etrafına yardım eden insanlar, şimdi yardım ister durumuna düştüler. Ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Çocuğumuz yarın bir gün ilkokula başladığında ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz. Çoğu aile çocuk yapmaktan vazgeçiyor. Herkeste karamsarlık ve mutsuzluk hakim. Sonumuz hayrolsun.”

“Çocuklarıma güzel bir hayat veremediğim ve cebine harçlık koyamadığım için utanıyorum. Onların yüzüne bakamıyorum.”

“Çocuğuma verdiğim 20 lira harçlık sadece yol parsanı karşılıyor. Harçlığı beslenmesine bile yetmiyor.”

“ÖNCELİĞİNİZ ÇOCUKLARIMIZ OLMALI”

Veli-Der Manisa Şube Başkanı Ayşe Işıl Gel veliler ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, kentte sürdürdükleri anket çalışmasının ilk sonuçlarını paylaşarak, iktidara seslendi.

Anket çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçlarda yaşanan sıkıntının ciddi boyutlarının ortaya çıktığını söyleyen Veli-Der Şube Başkanı Işıl Gel şu ifadelere yer verdi: “Biz veliler çocuklarımızın cebine harçlık koyamamakta, verebildiğimiz harçlıklar ise çocuğumuzun okuldaki bir gününde sağlıklı ve yeterli beslenmelerine yetmemektedir. Birkaç ay öncesine kadar en kötü ihtimalle ekmeğin içine peynir ya da kaynatılan bir iki yumurta ile okula gönderilebilen çocuklarımızın yanlarına artık ne koyacağımızı düşünüyoruz.

Bununla birlikte yoksulluk, işsizlik, zamlarla birlikte yüz binlerce çocuk örgün eğitim dışına çıkmıştır. Ayrıca sağlık emekçilerini son yaptığı araştırmada Türkiye'de her dört çocuktan birinin kilosunun düşük ve beslenmelerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Veliler ile birlikte çocuklarımızın yaşadığı ekonomik çöküş artık ciddi boyutlara varmıştır.

İktidara çağrımız, öncelikleri çocuklar olmalıdır. Kamu kaynakları çocuklarımızın sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına aktarılmalıdır. Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan tüm ailelerin çocuklarına her ay düzenli olarak maddi eğitim ve gıda desteği verilmelidir.”