CHP’li Kaya: Yanlış uygulamalar canımıza tak etti

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın atanmasına tepki gösterdi, "Milli Eğitim Bakanlığı'nı neden yazboz tahtasına döndürdünüz?" diye sordu.

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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Karar doğrultusunda Bilgili’nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

“YANLIŞ UYGULAMALAR CANIMIZA TAK ETTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorular yönelten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığıyla, öğrencilerle, öğretmenlerle ve sorunlarıyla neden ilgilenmiyorsunuz?

* Milli Eğitim Bakanlığı’nı neden yazboz tahtasına döndürdünüz? 8 Milli Eğitim Bakanı değiştirdiniz, 6 Ağustos 2021 tarihinde atadığınız Ahmet Emre Bilgili bakan yardımcısını bugün Resmi Gazete’de yayımladığınız kararla görevden aldınız.

* Ahmet Emre Bilgili, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na benzediği için mi görevden aldınız? Öğretmen sorunlarını çözemediği için mi görevden aldınız?

* Sözleşmeli öğretmenlerin derdine derman olamadığı için mi görevden aldınız? Bu görevden alma alışkanlığınız, bakana da yansıdı, Bakan, Öğretmen Atama Daire Başkanı Yakup Demir’i de iki gün önce görevden aldı. Mülakat mağdurlarının sorunlarıyla ilgilendiği için Yakup Demir’in görevden alındığını biliyoruz.

* Peki Ahmet Emre Bilgili neden göreve getirildi, neden görevden alındı? Bu konuda Milli Eğitim camiası ve Türkiye kamuoyu sizden açıklama bekliyor. Bırakın Milli Eğitim politikalarını yazboz tahtası haline getirmeyi, 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen ve milyonlarca öğrenci velisi sizden, Milli Eğitim’den elinizi çekmenizi bekliyor. Yanlış uygulamalar canımıza tak etti.