ÇYDD: 866 bin kız çocuğu okula gidemiyor

“Okumayan kızımız kalmasın!” diyerek 1997’den bu yana, kız çocuklarının eğitimde yaşadığı ayrımcılığa son vermek için çalışmalarını sürdüren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde okula gidemeyen kız çocuk sayısını gündeme taşıyarak acı bir tabloya dikkat çekti.

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Dünyanın her yerinde kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi ve çocuk haklarından eşit ve tam olarak yararlanmaları amacıyla ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, şu ifadeleri kullandı;

“EĞİTİMDE AYRIMCILIK BÜYÜYOR, 866 BİN KIZ ÇOCUĞU OKULA GİDEMİYOR”

*Şu anda eğitim görmesi gereken 800 binden fazla kız çocuğu, okulda değil. Bu tablo, kabul edilemez!

MEB'in açıkladığı 2021-2022 örgün eğitim istatistiklerine göre 866 bin kız öğrenci eğitimden uzak bırakıldı. Burada 800 bini aşkın bir sayıdan bahsediyoruz, bunun kabul edilemez olması bir yana MEB'in kendi sunduğu verilerle bunu görmemiz daha da vahim bir duruma işaret ediyor.

*Ülkemizde eğitimi öyle bir noktaya getirdik ki yeni bir ülke yaratacak kadar sayıdaki çocuğumuz zorunlu eğitimden mahrum bırakılıyor, geleceğimiz karartılıyor. Özellikle eğitime erişimde kız çocuklarımıza karşı yapılan ayrımcılık, şiddetini daha da artırmış.

*Bundan tam 25 yıl önce Anadolu'nun her köşesinde, derneğimizin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkân Saylan, cüzzamlı hastalar için mücadele ederken bir yandan da tedavi ettiği ailelerin kızlarının eğitimine destek olarak, onların eğitime ulaşmasını sağlayarak bizlere bir ideal, bir emel verdi.

“FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Bugün, o idealin peşinde, kız çocuklarının eğitimi için çalışmaya ve onlar için eğitimde fırsat eşitliğini yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Yüksel “ Ne yazık ki bugün karşılaştığımız tablo, tüm bu emeklere, çalışmalara ve kızlarımızın hayallerine büyük bir darbe vurdu; tam 866 bin kız çocuğumuz eğitime erişemiyor. İşin daha acı tarafıysa bu sayı, eğitim kademesi yükseldikçe daha da artıyor. İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız çocuğu okula gidemiyor. Okuldan uzakta olan kız çocuğu sayısı toplamda 866 bini buluyor. Açık öğretimde okuyan kız çocuklarımızı bu sayıya eklediğimizde ise 1,5 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden uzak bırakılıyor.” dedi.

“BU TABLOYA GÖZ YUMAMAYIZ”

MEB istatistikleri ile ortaya çıkan tablonun çok endişe verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*866 bin gibi bir sayıya göz yumamayız, bu tabloyu görmezden gelemeyiz. Artık sürekli olarak değişen eğitim sistemi, 4+4+4, çözüm üretemeyen eğitim politikaları sadece niteliksiz eğitimi yaygınlaştırmakla kalmayıp kız çocuklarını tamamen eğitim hayatından ve böylece iş ve sosyal hayattan koparmaya, onları yaşamın gerisinde bırakmaya çalışıyor.

*Buna asla izin vermeyeceğiz! ÇYDD olarak okula gidemeyen, eğitimden uzak bırakılan 866 bin kız çocuğumuzun yanındayız. 866 bin kız çocuğumuzu arıyoruz; hikâyelerini onlardan dinlemek ve hayallerine ortak olmak istiyoruz.

*Neden eğitimden uzak kaldıklarını, şu an nerede olduklarını ve ne yaptıklarını öğrenmek adına çalışmalara başlayacağız.

103 BİN 387 KIZ ÖĞRENCİ VE 18 EĞİTİME DESTEK PROJESİ

ÇYDD olarak 33 yıldır sürdürdükleri çağdaşlık yolculuğunda en büyük amaçlarının Atatürk devrim ve ilkelerini yaşatarak çağdaş eğitim yoluyla çağdaş topluma ulaşmak olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, şunları söyledi;

*Türkân Hocamız önderliğinde öncelikle kız çocuklarımızın eğitimine destek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdik, binlerce kız öğrencimize ışık olduk. Laik, bilimsel ve karma eğitimi korumak adına sürdürdüğümüz çalışmalar ile bugün, 103 bin 387 kız öğrencimize eğitim desteği sağlamış bulunuyoruz.

*Aynı zamanda örgün eğitimden mezun olmanın tek başına yeterli olmayacağı öngörüsüyle öğrencilerimizin sosyal, kişisel ve düşünsel açıdan farklı yetkinlikleri de kazanabilecekleri projeler geliştiriyoruz.

*Bugün, 18 tane eğitime destek projemiz ile çeşitli alanlarda farkındalık yaratıyor; kız çocuklarımıza 21. yüzyıl beceri ve yetkinliklerini kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Ancak bu yeterli mi, asla!

*ÇYDD olarak “sorunun değil, çözümün bir parçası ol” düşüncesinden asla ödün vermedik, vermeyeceğiz! Çağdaş eğitim ve kız çocuklarımızın geleceği için eğitimdeki gerçek sorunların tespit edilmesi ve ivedilikle bütüncül eğitim politikalarının uygulanması gerekiyor.

*Bu gerçekleşene kadar durmadan çalışmaya ve öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. 866 bin kız çocuğumuzu arkada bırakmayacak, umudu yeniden yeşerteceğiz.