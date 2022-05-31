DGS geç başvuru günü! DGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

3 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı başvurusunda son şans niteliği taşıyan DGS geç başvuru günü geldi. Ön lisanstan lisansa geçişte başarılı olunması gereken sınavın başvurusu geçtiğimiz günlerde sona erdi. DGS geç başvuru ücreti 285 lira olarak belirlendi. Başvuru ücretinin ödenmesinin ardından adaylar DGS başvurusunu ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

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İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI

DGS BAŞVURU GEÇ ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru ücreti 2022 yılı için 285 lira olarak belirlendi.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri, başvuru ekranı erişime açıldığı andan itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.

DGS NASIL OLACAK?

DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS’ye başvuru yapacakların ÖSYM’nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi’ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf’ ve ‘geçerli eğitim bilgisi’ şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.