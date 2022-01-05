EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı! 2022 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

EKPSS kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurumlarının boş kadrolarına yerleştirilecek. 2022 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli tercihleri 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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2022 EKPSS ile memur ataması tercihleri başladı. ÖSYM EKPSS için tercih kılavuzu yayınlandı. Ancak adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2018-EKPSS

veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak.

EKPSS TERCİH EKRANI

EKPSS TERCİH KILAVUZU

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini 05 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Ocak 2022 günü, saat 23.59’a kadar yapabilecekler.

EKPSS TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.