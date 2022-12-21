İBB burs sonuçları erişime açıldı

İlki 2019 senesinde verilmeye başlanan İBB bursu için 2022-2023 sonuçları erişime açıldı. Burs kapsamında 70 bin öğrenciye yıllık 4.500 lira burs verilecek. İBB bursu için sonuçlar gencuniversiteli.ibb.istanbul sayfasında sorgulanabiliyor.

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Üniversitede öğrenim gören 30 bin öğrenciye verilmesi öngörülen İBB bursu için başvuru sonuçları açıklandı. İBB burs ödemeleri 3 parça şeklinde yatırılacak. Öğrencilere 4.500 TL ödemelerinin 1.500 TL olarak yatırılması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İBB BURSU NE KADAR?

İhtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre verilecek olan burs toplamda 75 bin öğrencinin olacak. Öğrenci başı yıllık 4 bin 500 TL olarak belirlenen burs 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek.