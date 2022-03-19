İkinci ara tatil ne zaman? Ara tatil Nisan ayının kaçında?

İkinci ara tatil, MEB tarafında yayınlanan takvimde yer alıyor. Bu yıl iki kez uygulanacak olan ara tatil ile öğrenciler 9 günlük tatil yapma fırsatı veriyor. İkinci ara tatil 11-15 Nisan'da uygulanacak.

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Dokuz günlük tatil imkanı sunan ikinci ara tatil için veliler ve öğrenciler geri sayıma geçti. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl ikinci dönem uygulanamamıştı. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

*2. ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, “Artık 855 bin sınıfımızda hiçbir sınıfımız yüz yüze eğitime ara vermeden inşallah bu dönemi tamamlayacak. Bu dönem bir taraftan yüz yüze eğitime devam ederken, bir taraftan da 1,5 yıl aranın getirmiş olduğu öğrenme kayıplarını, psiko-sosyal sıkıntıları telafi ederek tamamlayacağız” dedi.