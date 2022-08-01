İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl dışı tayin sonuçları için geri sayım

MEB il dışı atama ve tayin sonuçları bugün açıklanacak. Bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler için ihtiyaç listesi ve kontenjanlar kapsamında başvurular sonra erdi. İl dışı tayin sonuçları “mebbis.meb.gov.tr” ekranında öğrenilebilecek.

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Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin başvuru gerçekleştirdiği il dışı tayin için sonuçlar bugün gerçekleştirilecek. Gün içerisinde il dışı tayin sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmen 2 Ağustos itibariyle ilişği kesme işlemlerine başlayacak.

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen il dışı tayin sonuçları 1 Ağustos pazartesi günü açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3. Bu duyurunun “D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.