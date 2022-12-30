İTÜ’de ‘adrese teslim’ kadro ilanları…

İTÜ yine adrese teslim atama ve ilanlarla gündemde. Eğitim-Sen'in yaptığı açıklamaya göre ilanlarda belli tezleri işaret eden tanımlamalar yer aldı. Oysa YÖK tarafından 2021'de bunun yapılamayacağı belirtilmişti.

Fırat FISTIK

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İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki tartışmalı atamalar ve öğretim üyesi kadro ilanları devam ediyor.

8 Aralık 2022'de 18 profesör, 12 doçent ve 17 doktor öğretim üyesi olmak üzere 47 kişilik öğretim üyesi kadrosu ilanı yayınlanmıştı.

YÖK ‘YAPILAMAZ’ DEMİŞTİ

İlan niteliği kısımlarında adrese teslim olarak sayılabilecek, nokta nokta tezleri işaret eden tanımlamalar yer aldı.

Oysa YÖK, 9 Mart 2021 tarihinde yayınlanan yönetmelikte “ilana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” denilmişti.

İLANDAN ÖRNEKLER

Eğitim-Sen yaptığı açıklamada, YÖK'ün bağlayıcı yönetmeliğine rağmen, fakülte ve bölüm kurullarının görüşleri dikkate alınmadan, merkezi kararlar ile kadrolaşmaya devam edildiğini, YÖK’ün ise bu uygulamalara seyirci kaldığını söyledi.

Eğitim Sen, “İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan son ilan da maalesef bu anlayışa uygun bir şekilde hazırlanmış olduğu izlenimi yaratmış durumdadır.” diyerek söz Mimarlık Fakültesi için verilen ilandan bazı örnekleri paylaştı;

– İstanbul ahşap konut mimarisinde Avrupa etkisi konusunda çalışmaları olmak.

– Ftalosiyaninlerin biyolojik doku boyama ve ince film optik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

– Ekstremofillerin tanımlanması, yeter sayı etkisini azaltma mekanizması ve biyokatalitik membranların üretimi üzerine çalışmaları olmak.

– Isıl olmayan gıda prosesleri, gıda matrisi ve enkapsülasyon yöntemlerinin gıda biyoaktif bileşenlerine etkileri konusunda çalışmaları olmak

“TANIDIK BİRİNİN KIZI İÇİN Mİ?”

Eğitim Sen, İTÜ yönetimine şu soruları yöneltti:

– Mimarlık Bölümü için açılan ilanın Münih Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir doktora tezi ve öğretim üyelerinizden birinin kızı ile ilgisi var mıdır?

– “Restorasyon, güçlendirme ve arkeometri alanlarında çalışmaları olmak” niteliği istenerek açılan doçentlik kadrosu genel sekreter yardımcılarından birinin kardeşi için mi açılmış bulunmaktadır?

– “Kentsel canlılık, mekânsal erişilebilirlik ve salgın sonrası kentlerin değişim ve dönüşümü konularında çalışmaları olmak” olarak açılan ilan Gebze Üniversitesinden gelen ve henüz doktor öğretim üyesi olarak atama işlemleri tamamlanmamış olan bir akademisyen için mi açılmıştır?

Eğitim Sen, İTÜ'de ve diğer tüm üniversitelerde benzer hukuksuz uygulamaların takipçisi olacağımızın bilinmesi istiyoruz.”

İTÜ’de araştırma görevlisi kadrosuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahattin Şentop’un atanmaması nedeniyle alım yapılacak kadro ilanının iptal edildiği iddiası da kısa süre önce gündeme gelmişti.