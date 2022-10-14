Karadeniz Teknik Üniversitesine 18 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 18 akademisyen alınacak.

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Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesine 1 profesör atanacak, Mimarlık, Mühendislik ve Tıp fakültelerinde ise 1’er doçent görevlendirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 3, Fen, Tıp ve Of Teknoloji fakültelerine 2’şer, Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri ile Arsin, Maçka ve Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokullarına da 1’er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 28 Ekim’e kadar “online.ktu.edu.tr” internet adresinden yapılabilecek. (AA)