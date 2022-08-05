KPSS geçerlilik süresi değişti! KPSS kaç sene geçerli?

31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumunun iptal edilmesi, bu hafta yapılacak olan oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncellenecek. Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağı açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumunun iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini açıkladı.

KPSS SÜRESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ‘KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ‘KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.