KPSS ne zaman, saat kaçta? KPSS giriş belgesi…
Memur olmak isteyen adayların uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü KPSS için sınava giriş belgesi erişime açıldı. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu 6 Ağustos Cumartesi günü saat 10:15'de, 2. oturum 14:45'de, 3. oturumu ise 7 Ağustos Pazar günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek.
KPSS için sınav giriş belgesinin geçtiğimiz günlerde erişime açılmasının ardından adaylar sınav günün beklemeye başladı. ÖSYM, KPSS’ye katılacak olanlara saat uyarısında bulundu.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
ÖSYM’DEN SAAT UYARISI
ÖSYM tarafından yapılan saat bilgilendirmesi şu şekilde;
06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.