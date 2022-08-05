KPSS ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Ortaöğretim KPSS ertelendi mi?

KPSS iptali sonrasında kafa karışıklığı yaşayan adaylar hangi sınavların iptal, hangilerinin ertelendiğini araştırıyor. 31 Temmuz’da yapılan KPSS iptal edilirken, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelendi. 2 Ekim'de yapılacak KPSS önlisans başvuruları ise alınmaya devam ediliyor. KPSS için yeni sınav takvimi 17 Eylül'de yayınlanacak.

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KPSS'de yaşanan soru skandalı sonrasında 31 Temmuz'da yapılan KPSS'nin yanı sıra gelecek günlerde gerçekleştirilen sınavlar da iptal edildi. 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları, 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu, 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu ertelendi.

KPSS ERTELENDİ Mİ?

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini açıkladı.

Prof. Dr. Ersoy ayrıca “6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022’de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir” dedi.

“Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz. Adaylardan yeni sınav için ilave ücret talep edilmeyecek. Sınavlara ilişkin takvim en kısa sürede açıklanacak” diyen Prof. Dr. Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde başlayan KPSS önlisans sınavı hakkında bir açıklama yapılmazken, sınav başvuruları devam ediyor. KPSS önlisans başvuruları 3 Ağustos 2022 – 15 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak.

KPSS önlisans sınavı 2 Ekim Pazar günü yapılacak