KYK bursu ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman, belli mi?

KYK burs ve öğrenim kredisi ilk kez alacak olanlar Ekim, Kasım ve Aralık ayı için toplu ödeme alacak. KYK bursu 3 aylık toplu ödeme tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl Aralık ayının son haftası yatırılması göz önüne alındığında bu hafta yatırılması bekleniyor.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ödemeleri ne zaman yapacağı merak ediliyor ancak geçmiş dönemler baz alındığında toplu ödemenin yapılacağı tarih ipucu veriyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK üç aylık toplu ödeme tarihi henüz belli olmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz sene 29-31 Aralık tarihleri arasında kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını açıklamıştı.

Geçmiş senenin tarihleri göz önüne alındığında ödemelerin bu hafta içerinde yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ MİKTARI NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, Yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2 bin 500 liraya, Doktora için ödenen tutar ise 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.