KYK’dan ampullü karikatür yarışması

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), ampul kafalı iki bisikletlinin yer aldığı bir karikatürle “Çevre Kirliliği: Burası Benim Çöplüğüm” konulu yarışma açtı.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milyonlarca gencin KYK borcunun silinmesi çığlığını duymayan KYK ilginç bir yarışma açtı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın çevre kirliliğine dikkat çekmek için bu yıl sekizinci kez düzenlediği karikatür yarışmasında, ampul kafalı iki bisikletlinin yer aldığı amatör bir çizim kullanıldı.

“BURASI BENİM ÇÖPLÜĞÜM”

“Çevre Kirliliği: Burası Benim Çöplüğüm” slogan seçilen yarışmaya katılmak isteyenler 9 Mart 2022'ye kadar karikatürlerini kaldıkları yurt müdürlüklerine teslim edecek. Ödül olarak ilk 5'e girenler, Tarih ve Medeniyet Gezisi'ne ücretsiz götürülecek.