LGS 2. nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı
LGS 2. nakil tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başlamıştı ve MEB'den beklenen haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
LGS 2. nakil tercih sonuçları için beklenen haber MEB’den geldi ve sonuçlar açıklandı. 1-5 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınan LGS 2. nakil tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün açıklanan sonuçlar MEB’in sitesinden kontrol edilebilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercihleri arasından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını 9-17 Ağustos tarihleri arasında yapacak.
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