LGS görev talep erkanı açıldı! Liselere Geçiş Sınavı görev talebi MEBBİS’te…

Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı LGS için binlerce öğretmen salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen görevi üstlenecek. LGS için görev talep ekranı açıldı, öğretmenler MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunabiliyor. LGS görev talep ekranı 20 Mayıs tarihine kadar açık olacak.

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LGS için geri sayım başladı, sınav 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Zorlu sınavda görev almak isteyen öğretmenler MEB üzerinden başvuruda bulunuyor. Aldığı görevin türüne göre ücret ödenecek öğretmenler başvurularını 20 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

LGS GÖREV TALEP EKRANI AÇILDI

MEB tarafından ülke genelinde yapılacak olan LGS için görev talep ekranı açıldı. LGS sınavında salon başkanı, gözetmen yada yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler 20 Mayıs tarihine kadar MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunabilecekler.

LGS GÖREV TALEP EKRANI

LGS GÖREV ÜCRETİ NE KADAR?

LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek. Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde;

Salon Başkanı – 327,26 TL

Gözetmen – 317,34 TL

Yedek Gözetmen – 238,01 TL