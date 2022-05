LGS ne zaman, saat kaçta? LGS giriş belgesi nasıl alınır?

LGS giriş belgesi yayınlanmasıyla öğrencilerin sınav heyecanı arttı. LGS sınav giriş belgesi, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. LGS 5 Haziran günü gerçekleştirilecek. LGS birinci oturum saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Birinci oturum saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran’da yapılacak” dedi.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, “LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı.

Bakan Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk” bilgisini verdi.

LGS SONUÇLARI 30 HAZİRAN'DA

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS İÇİN UZMANINDAN TAVSİYELER

Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, 5 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulundu. Sınav sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Aslanoğlu, soru sayıları, konu kapsamları ve sınav oturumlarının sürelerinin geçmiş yıllarla aynı olduğunu söyledi.

Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu sınava girecek öğrenciler için çeşitli bilgilendirmeler yaptı. Aslanoğlu, LGS sınavı öncesi son detaylarını özetleyerek Öğrenciler sınav binasına girerken yanlarında sadece kimlik belgesi, kurşun kalem, silgi ve etiketi çıkarılmış su şişesi olmasına izin verilecek. Bunun haricinde küpe, kolye gibi herhangi bir takı, cep telefonu, kulaklık gibi haberleşme araçları kağıt, defter gibi herhangi bir materyalle girilemeyecek dedi.

LGSYE KISA BİR SÜRE KALA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Murat Aslanoğlu, öğrencilerin sınavda süre problemi yaşamaması adına test çözerken zaman tutulmasının ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu belirten Aslanoğlu, “Kalan günlerde her gün sınavla gerçek zamanlı bir deneme çözmek, eğer bakılmadıysa geçmiş yılın sorularına ve MEBin örnek sorularına bakmak, anlaşılmayan konu ya da soruları öğretmenlere sorarak doğrusunu öğrenmek öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli konulardır” ifadelerini kullandı.

ADAYLAR SINAV HAFTASI NE YAPMALI?

Aslanoğlu öğrencilere sınav haftası ile ilgili şu önerilerde bulundu:

“Sınava girecek kişiler için sınav öncesi ve sınav günü beslenme içeriğinin doğru tercih edilmesi çok önemlidir. Şimdiye kadar yemediğiniz bir besini sınavdan bir gün önce ya da sınav günü asla tercih etmemeliyiz. Çok yağlı, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, yağ dengeli hafif gıdalar tercih edilmeli, mümkünse sınav öncesi dışarda yemek yerine evde pişen yemekleri tercih etmeliyiz. Dışarıda yemeye mecbur kalınırsa çabuk bozulabilen açık yiyecekler ve mayonezli, soslu, tavuk içeren riskli gıdalardan kaçınmalıyız”

Sınav haftası adayların kalan zamanı doğru kullanması önemlidir. Deneme sınav sayısını arttıranlar, sınavda da süreyi doğru kullanır. Sınav yaklaşırken alıştığınız saatte yatıp, kalkmalısınız. Uyku saatlerinizi değiştirmeyin. Olumsuz konuşmalardan uzak durun. Uyku kaçırıcı ilaç ve içeceklerden, sınavla ilgili olumsuz konuşmalardan uzak durun. Nüfus cüzdanı, kalem, silgi, kalemtıraş gibi sınav evrakları ve araç gereçlerinizi sınavdan önceki akşam hazırlayın.

SINAV SALONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aslanoğlu, sınav salonunda dikkat edilmesi gerekenleri ise Sınav yerine ne çok erken ne de geç gidin, 30 dakika önce okulda bulunmanız yeterli olacaktır. Sizin için düzenlenmiş olan optik formdaki kimlik bilgilerinizi mutlaka kontrol edip. Herhangi bir hata varsa salon görevlilerine bildirin. Kitapçığı hızlıca gözden geçirip eksik sayfa olup olmadığına bakın, kitapçık türünü kodlamayı unutmayın. Alıştığınız bir kodlama sistemi varsa sınav anında değiştirmeyin. Kaydırma riski yüksek olduğu için toplu kodlama yapmaktan kaçının. Testlere ayrılan süreleri aşmamak için zamanı kontrol edin. Bilmediğiniz soruyu boş bırakın, unutmayın 3 yanlış, 1 doğruyu götürüyor şeklinde sıraladı.