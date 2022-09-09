MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de geçen eğitim-öğretim döneminde, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından “Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022” verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 928 bin 304’ü erkek, 9 milyon 227 bin 267’si kız olmak üzere toplam 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı.

Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140’ı resmi, 1 milyon 578 bin 233’ü özel ve 1 milyon 738 bin 198’i ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 147 bin 339’u erkek, 7 milyon 691 bin 801’i kız öğrencilerden oluştu.

Özel okullarda ise 864 bin 762 erkek, 713 bin 471 kız öğrenci yer aldı.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 916 bin 203’ünü erkek, 821 bin 995’ini kızlar oluşturdu.

EN FAZLA ÖĞRENCİ ORTAÖĞRETİMDE

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 885 bin 4’ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 433 bin 901’i ilkokulda, 5 milyon 293 bin 67’si ortaokulda, 6 milyon 543 bin 599’u ortaöğretimde yer aldı.

Ortaöğretimdeki 6 milyon 543 bin 599 öğrencinin 4 milyon 92 bin 604’ü genel liselerde, 1 milyon 833 bin 717’si mesleki ve teknik liselerde, 617 bin 278’i de imam hatip liselerinde eğitim aldı.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise bir önceki yıl 159 bin 773 olan öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında haziran ayı itibarıyla 400 bin 219’a ulaştı.

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9 oldu.

Bu oran, okul öncesi eğitim için yüzde 19, ilkokul için yüzde 5,7, ortaokul için yüzde 6,5 ve ortaöğretim için de yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş net okullaşma oranları, ilkokulda yüzde 95,81, ortaokulda yüzde 95,40, ortaöğretimde ise yüzde 89,68 olarak kayda geçti.

Okul öncesinde ise 5 yaş ve üzeri okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüzde 61,22 iken 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzde 92,17’ye ulaştı.

Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmadan yaş gruplarına göre hesaplanan net okullaşma oranları 3-5 yaş grubunda yüzde 44,71, 4-5 yaş grubunda yüzde 56,77, 5 yaşta yüzde 83,41, 6-9 yaş grubunda yüzde 98,44, 10-13 yaş grubunda yüzde 98,38, 14-17 yaş grubu için yüzde 92,03 olarak belirlendi.

Örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 139 bin 673 oldu.

Bu öğretmenlerin 975 bin 698’i resmi okullarda, 163 bin 975’i özel okullarda görev yaptı. Ayrıca öğretmenlerin 455 bin 294’ü erkek, 684 bin 379’u kadın öğretmenlerden oluştu.

Öğretmenlerin 63 bin 142’si okul öncesi eğitimde, 310 bin 477’si ilkokulda, 376 bin 747’si ortaokulda ve 389 bin 307’si ortaöğretimde çalıştı.

OKUL VE DERSLİK SAYILARI

Örgün eğitimde, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 56 bin 200’ü resmi okul, 14 bin 179’u özel okul ve 4’ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 70 bin 383 okul hizmet verdi.

Bu okulların 14 bin 124’ü okul öncesi eğitim, 24 bin 519’u ilkokul, 18 bin 936’sı ortaokul ve 12 bin 804’ü de ortaöğretim kademesinde yer aldı.

Resmi okullarda 608 bin 903, özel okullarda 140 bin 551 olmak üzere örgün eğitimde toplam 749 bin 454 derslik kullanıldı. (AA)