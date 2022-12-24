MEB öğretmen ataması iddiasını yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen ataması hakkında açıklamada bulunarak "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." ifadesini kullandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Özer’e atfedilen, “Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok.” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu. AA

ÖĞRETMENLER 100 BİN ATAMA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da atama bekleyen öğretmenler Atatürk anıtı önünde eylem yaparak cumhuriyetin 100. yılında 100 bin atama talep etti. Sanatçı Haluk Levent de şarkılarıyla öğretmenlere destek oldu.