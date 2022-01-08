Milli Eğitim bakan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevden alma gerçekleşti.
Karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bilgili’nin yerine ise Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
Görevden alma ve atama kararının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.