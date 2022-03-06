Milli Eğitim Bakanı’ndan yüz yüze eğitim ve PCR testi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve PCR testi konularında açıklama yaptı. Bakan Özer, "Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecek" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Özer, “5 Haziran’da yapılacak LGS’de 2021 yılına göre hiçbir değişiklik olmayacak. Hem soru hem de süreyle ilgili değişiklik yok” dedi.

“NEGATİF TEST SONUCUNU ALMADAN OKULA DÖNMEYECEKLER”

Bakan, PCR testiyle ilgili şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığı yeni kararlar açıkladı. Vaka sayısı 2 de olsa, 3 de olsa yüz yüze eğitime hiçbir sınıfta ara verilmeyecek.

* Testi pozitif çıkan öğretmen ve öğrencilerimiz kendilerini izole edecekler ve 7 gün sonra okula geri dönecekler.

* 5 gün sonra herhangi bir semptom da göstermiyorsa testi negatif çıkması durumunda okula dönecekler.

* Öğretmen ve öğrenciler, PCR testi yaptırdıktan sonra 6-7 saat bekliyorlar. Bu sürede negatif test sonucunu almadan okula dönmeyecekler. Onun kararını net olarak koymamız lazım.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bir buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlamanın alınan en önemli kararlardan biri olduğunu belirten Özer, “Salgından en çok etkilenen eğitim oldu. En zengin dijital platformları kullansanız bile yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey alamaz. Bunu tüm toplum gördü” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde büyük emek verdiklerini belirten Özer, aşılanma oranlarının da Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca, Bakan Özer, 2022 yılında da öğretmen ataması yapacaklarını aktardı.